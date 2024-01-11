Превращение угля в белок поможет решить продовольственную проблему в мире

Китай импортирует порядка 80 % потребляемых им протеинов в любой доступной форме, включая сою. Поэтому неудивительно, что именно Китайская академия наук предложила способ производства белков из ископаемого сырья, а именно: угля.
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