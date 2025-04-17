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Наш уютный дом

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Вафли с курицей и сыром

Вафли с курицей и сыром

Предлагаю вам приготовить в вафельнице необычные вафли, в составе которых есть курица и сыр. Такие вафли станут отличным завтраком, их можно подать в качестве дополнения к обеду или ужину, взять с собой в дорогу.

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