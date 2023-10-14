Сеул (WTA). Финал. Пегула встретится с Юэ Юань

Сетка турнира здесь. Hana Bank Korea Open Сеул, Южная Корея 9 – 15 октября 2023 WTA 250 Призовой фонд – $259 303 Открытые корты, хард Финал Джессика Пегула (США) Юэ Юань (Китай) Дата проведения 15 октября, 09.
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