Нациков душат проводами. Боевики в ужасе от безжалостных русских «вандалов»

Первая информация о появлении в российской армии дронов «Князь Вандал Новгородский» (КВН), управляемых по оптоволоконному кабелю, на первых порах вызвала у западных военных экспертов усмешку: «Куда они на привязи улетят.
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