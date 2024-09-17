Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал убить Путина и Ким Чен Ына

Будь в курсе✴

Американец Райан Уэсли Рут, считающийся подозреваемым по делу о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, угрожал расправиться с главой России Владимиром Путины и лидером КНДР Ким Чен Ыном.