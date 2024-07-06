Киностудия имени Максима Горького провела бесплатные международные кинопоказы для московских школьников

Кинокомплекс "Горький" провел шесть международных кинофестивалей для московских школьников. Поездки состоялись в Сербию, Беларусь, Узбекистан, Армению, Казахстан и Турцию в рамках проекта "Москва - город кино".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии