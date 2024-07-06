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Киностудия имени Максима Горького провела бесплатные международные кинопоказы для московских школьников

Киностудия имени Максима Горького провела бесплатные международные кинопоказы для московских школьников

Кинокомплекс "Горький" провел шесть международных кинофестивалей для московских школьников. Поездки состоялись в Сербию, Беларусь, Узбекистан, Армению, Казахстан и Турцию в рамках проекта "Москва - город кино".

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