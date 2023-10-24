Премьер Шмыгаль: Киев беспокоит неопределенность в вопросе бюджета в США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с заявлением о том, что Киев испытывает беспокойство в связи со сложившейся в Соединенных Штатах Америки ситуацией, связанной с неопределенностью в отношении вопросов финансирования американского правительства.
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