Премьер Шмыгаль: Киев беспокоит неопределенность в вопросе бюджета в США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с заявлением о том, что Киев испытывает беспокойство в связи со сложившейся в Соединенных Штатах Америки ситуацией, связанной с неопределенностью в отношении вопросов финансирования американского правительства.