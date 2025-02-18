В РФ резко повысился спрос на сотрудников без стажировки

Таких предложений стало на 62 процента больше В начале года число предложений пройти стажировку в компаниях по рабочим специальностям увеличилось на 62% в сравнении с данными января 2024 года, пишет РИАМО со ссылкой на сервис «Авито Работа».
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