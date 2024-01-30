Юные вокалисты из Молжаниновского победили в международном патриотическом конкурсе

Воспитанники студии «Волшебные Софиты», которая работает на базе школы «Перспектива» в Молжаниновском, стали победителями международного патриотического вокально- хореографического конкурса «Вечная память».
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