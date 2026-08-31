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Аргументы недели

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Осенний дефицит: какие витамины нужно проверить в организме с приходом сентября

Осенний дефицит: какие витамины нужно проверить в организме с приходом сентября

С наступлением осени вставать по утрам становится труднее, а уровень энергии падает, из-за чего кожа выглядит более сухой.

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