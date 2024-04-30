Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Маринов
    При продолжении публикации подобного рода чепухи без какого либо фактического подтверждения - все высосано из пальца ...Пенсионерам, рабо...
  • Ваша Светлость
    Татьяна, эти в нахаляву и свиное молоко будут пить...Около тысячи граж...
  • Сергей
    Выдать жидяру в МУС и ПОВЕСИТЬ как Хусейна!!11Нетаньяху попроси...

МВД России лишило приобретенного гражданства 400 иностранцев

МВД России лишило приобретенного гражданства 400 иностранцев

За полгода действия закона, увеличившего число статей Уголовного кодекса, приговоры по которым являются основанием для аннулирования приобретенного российского гражданства, 398 иностранцев лишились приобретенного российского гражданства из-за преступлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Е Пронина
прекратить вообще его выдавать, и лишать не надо,у этих мигрантов есть свое государство, вид на жительство, если чел официально работает, и никаких жен, детей и школ для их отпрысков))
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх