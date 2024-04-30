МВД России лишило приобретенного гражданства 400 иностранцев

За полгода действия закона, увеличившего число статей Уголовного кодекса, приговоры по которым являются основанием для аннулирования приобретенного российского гражданства, 398 иностранцев лишились приобретенного российского гражданства из-за преступлений.
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