Умер врач, спасший жизнь Ельцину в 1996 году

Скончался кардиохирург Ренат Акчурин. Он руководил командой врачей во время операции на сердце тогдашнего президента России Бориса Ельцина в 1996 году Ренат Акчурин, российский и советский кардиохирург, занимавший пост заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им.