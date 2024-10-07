Умер врач, спасший жизнь Ельцину в 1996 году

Скончался кардиохирург Ренат Акчурин. Он руководил командой врачей во время операции на сердце тогдашнего президента России Бориса Ельцина в 1996 году Ренат Акчурин, российский и советский кардиохирург, занимавший пост заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им.
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