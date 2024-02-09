Сергей Жуков отсудил у иркутского бара миллион рублей

Группа «Руки вверх» добилась справедливости и отсудила 1 миллион рублей у владельца бара в Иркутске за незаконное использование названия группы, сообщается в картотеке Арбитражного суда Иркутской области.
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