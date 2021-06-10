"ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЗОРВАЛИ МЕТРО": ПРОСЬБУ БЛОГЕРА ХОВАНСКОГО УСЛЫШАЛИ

Страна и люди

ФОТО: MAXIM MITSUN / SHUTTERSTOCK ЕГОР КУЧЕР В Санкт-Петербурге в собственной квартире, производящей ужасающее впечатление, задержан популярный блогер Юрий Хованский, известный оскорблениями в адрес известных людей и работой на депутата от ЛДПР.