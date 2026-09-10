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Царьград

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Зайцев о драфте отказов при зарплате 75 млн: «В голове пустота»

Зайцев о драфте отказов при зарплате 75 млн: «В голове пустота»

Защитник петербургского СКА Никита Зайцев отреагировал на информацию о своём выставлении на драфт отказов.

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