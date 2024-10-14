Себе в голове понапридумывал: Лепс засомневался в готовности Авроры стать его женой

После того, как Григорий Лепс вышел на красную дорожку «Премии МУЗ-ТВ» в обществе юной Авроры Кибы, которую музыкант представил как свою невесту, публика с интересом наблюдает, как будут развиваться отношения пары.
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