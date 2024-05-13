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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соуси дисквалифицирован на один матч за удар Макдэвиду клюшкой в лицо. Защитник «Ванкувера» не сыграет в 4-м матче серии с «Эдмонтоном»

Соуси дисквалифицирован на один матч за удар Макдэвиду клюшкой в лицо. Защитник «Ванкувера» не сыграет в 4-м матче серии с «Эдмонтоном»

НХЛ дисквалифицировала защитника «Ванкувера» на один матч за удар Коннору Макдэвиду клюшкой в лицо. Инцидент произошел после финальной серии в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» (3:4).

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