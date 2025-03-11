«План глобалистов по обману Трампа удался»? Итоги переговоров в Джидде

Украина готова принять предложение США о прекращении огня на срок в 30 дней. Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона по итогам переговоров в Джидде, текст которого опубликован на сайте нелегитимного президента страны Владимира Зеленского.
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