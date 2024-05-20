Российские ученые совершили прорыв в области сельского хозяйства: лазерное облучение семян повышает их всхожесть на 22%

Пермские ученые из Уральского отделения РАН разработали инновационный метод обработки семян зерновых культур, который позволяет значительно повысить их всхожесть и устойчивость к неблагоприятным факторам.
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