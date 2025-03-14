Малоформатная торговля: Прокурор Самарской области дал месяц главе Самары Носкову на заключение договоров

12 марта прокурор области Сергей Бережицкий совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуардом Харченко, министром имущественных отношений СО, министром Промторга СО, руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Кириллом Князевым, провел встречу с предпринимателями Самарской области.