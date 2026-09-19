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Цены на газ в Европе выросли до 941 доллара за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли до 941 доллара за тысячу кубометров

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Вечером 18 сентября биржевые цены на газ в Европе увеличились на 4%, достигнув 941 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

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