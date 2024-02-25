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Писатель Беседин охарактеризовал прошедшую неделю в беседе Сократа и Хармида

Писатель Беседин охарактеризовал прошедшую неделю в беседе Сократа и Хармида

Сократ и Хармид подвели итоги недели. Записал Платон Беседин. Сократ: Что видели мы на этой неделе, мой друг Хармид? Как бы обозначил ты это одним единственным словом? Хармид: Непонимание — вот это слово, Сократ.

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