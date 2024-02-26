Отказ участника группы Artik & Asti выступать перед россиянами опровергли

Отказ лидера группы Artik & Asti Артема Умрихина выступать перед россиянами опровергли. «Артем выступает в России, в сети можно найти видео его выступлений в Нижнем Новгороде, в Туле на Дне города, что абсолютно опровергает ложную информацию о нежелании Артема выступать перед россиянами», — сказала Александра Шамис.