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Татар-информ

121 подписчик

Кристина Асмус показала совместные фото с Янковским из поезда Москва – Казань

Кристина Асмус показала совместные фото с Янковским из поезда Москва – Казань

Кристина Асмус вместе с Иваном Янковским находится в гастролях со спектаклем «Утиная охота». Актриса поделилась с подписчиками в соцсетях серией совместных снимков с коллегой, сделанных в двухэтажном поезде, следующем из Москвы в Казань.

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