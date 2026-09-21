Кристина Асмус показала совместные фото с Янковским из поезда Москва – Казань

Кристина Асмус вместе с Иваном Янковским находится в гастролях со спектаклем «Утиная охота». Актриса поделилась с подписчиками в соцсетях серией совместных снимков с коллегой, сделанных в двухэтажном поезде, следующем из Москвы в Казань.