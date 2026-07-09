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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» вышел из переговоров с «Локо» по Карпукасу. В клубе считают, что хавбек не стоит больше 4,5 млн евро («Чемпионат»)

« Зенит » прекратил переговоры с « Локомотивом » по трансферу Артема Карпукаса , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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