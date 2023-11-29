Что за церковный праздник отмечают 30 ноября, из-за которого нельзя трогать волосы Марина ОнегинаВ преддверии завершения осени, 30 ноября 2023 года, станет не только 334-м днём в году, но и важной датой для многих, кто с нетерпением ожидает наступления Нового года, отсчитывая всего месяц до его прихода.