2025 — год воссоединения BTS

Совсем скоро южнокорейский бой-бэнд BTS будет радовать ARMY своими выступлениями в полном составе. Воссоединение легендарной группы все ждут в июне, когда с демобилизации придут целых 5 участников — RM, Ви, Шуга, Чонгук и Чимин.
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