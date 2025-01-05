2025 — год воссоединения BTS

Совсем скоро южнокорейский бой-бэнд BTS будет радовать ARMY своими выступлениями в полном составе. Воссоединение легендарной группы все ждут в июне, когда с демобилизации придут целых 5 участников — RM, Ви, Шуга, Чонгук и Чимин.