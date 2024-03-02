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История России

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Базовые правила рабочего места лаборатории электроники

Базовые правила рабочего места лаборатории электроники

  Любой, кто занимается электроникой по профессиональным или личным причинам, быстро обнаружит, что кухонный стол дома или стандартное рабочее место в офисе не являются подходящими местами для работы с электронными устройствами.

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