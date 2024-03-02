Базовые правила рабочего места лаборатории электроники

Любой, кто занимается электроникой по профессиональным или личным причинам, быстро обнаружит, что кухонный стол дома или стандартное рабочее место в офисе не являются подходящими местами для работы с электронными устройствами.
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