Зе-офис выдал новую порцию претензий к Венгрии и Германии

ВовкинПолитикаЗе-офис выдал новую порцию претензий к Венгрии и Германии Венгрия и Германия, заигрывая с Россией по газовому вопросу, подвергает Украину военной угрозе со стороны Москвы.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГГГеннадиюс ГордеевасОпять запел про угрозу. Это укры угроза для мира, поскольку своей вознёй нечистоплотной втягивает Европу и США в конфликт. Америце много-то не надо, а вот Европе конфликт явно не нужен, как и перебои с газом, и "поддержка" никчемного Зе.Stilianos Kanakidis«Вопрос, на мой взгляд, критический, что некоторые страны ЕС нарушают принципы ЕС, а некоторые страны НАТО нарушают принципы НАТО. Иными словами, в программных документах НАТО декларируют, что Россия и Китай – основные угрозы, а кто-то начинает с ними заигрывать и строить совместные проекты. Этот вопрос нужно решать как стране, которая провозгласила стремление в НАТО и ЕС. Арестович а ну ка эти иные слова переадресуй лидеру Турции Эрдогану, а страшно, он тебе за такие "иные слова" яйца вырвет и за место усов под нос повесит, это тебе не Орбан.ООолег олейникКаждый день , месяц и год украинцы во всё горло кричат про агрессию и оккупацию Украины и периодически нецензурно оскорбляют президента России , стараясь быть извечным и непримиримым врагом ! Постоянно твердят , что газ через СП-2 это угроза всей Европе , а вот через Украину тот же газ , но по более дальней дороге это европейское спасение ! Укры , где же логика ?ООолег олейникКаждый день , месяц и год украинцы во всё горло кричат про агрессию и оккупацию Украины и периодически нецензурно оскорбляют президента России , стараясь быть извечным и непримиримым врагом ! Постоянно твердят , что газ через СП-2 это угроза всей Европе , а вот через Украину тот же газ , но по более дальней дороге это европейское спасение ! Укры , где же логика ?Михаил АбросимовВ Антарктиде пернул пингвин. Это угроза для укурины и всего мира.IAIness AarteeК себе пусть выдвигают претензииКомментировать
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