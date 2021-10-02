Вовкин

24 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван
    "Киев есть центр ...
  • Иван
    Да, укропия это глобус..."Киев есть центр ...
  • Владимир Худяков
    Жаль, что убили. Живой он дал бы большую информацию чем мёртвый.Белорусы несут цв...

Зе-офис выдал новую порцию претензий к Венгрии и Германии

Зе-офис выдал новую порцию претензий к Венгрии и Германии

Венгрия и Германия, заигрывая с Россией по газовому вопросу, подвергает Украину военной угрозе со стороны Москвы.

Вернуться к статье
64
Обсудить
Геннадиюс Гордеевас
Опять запел про угрозу. Это укры угроза для мира, поскольку своей вознёй нечистоплотной втягивает Европу и США в конфликт. Америце много-то не надо, а вот Европе конфликт явно не нужен, как и перебои с газом, и "поддержка" никчемного Зе.
Stilianos Kanakidis
«Вопрос, на мой взгляд, критический, что некоторые страны ЕС нарушают принципы ЕС, а некоторые страны НАТО нарушают принципы НАТО. Иными словами, в программных документах НАТО декларируют, что Россия и Китай – основные угрозы, а кто-то начинает с ними заигрывать и строить совместные проекты. Этот вопрос нужно решать как стране, которая провозгласила стремление в НАТО и ЕС. Арестович а ну ка эти иные слова переадресуй лидеру Турции Эрдогану, а страшно, он тебе за такие "иные слова" яйца вырвет и за место усов под нос повесит, это тебе не Орбан.
олег олейник
Каждый день , месяц и год украинцы во всё горло кричат про агрессию и оккупацию Украины и периодически нецензурно оскорбляют президента России , стараясь быть извечным и непримиримым врагом ! Постоянно твердят , что газ через СП-2 это угроза всей Европе , а вот через Украину тот же газ , но по более дальней дороге это европейское спасение ! Укры , где же логика ?
олег олейник
Каждый день , месяц и год украинцы во всё горло кричат про агрессию и оккупацию Украины и периодически нецензурно оскорбляют президента России , стараясь быть извечным и непримиримым врагом ! Постоянно твердят , что газ через СП-2 это угроза всей Европе , а вот через Украину тот же газ , но по более дальней дороге это европейское спасение ! Укры , где же логика ?
Михаил Абросимов
В Антарктиде пернул пингвин. Это угроза для укурины и всего мира.
Iness Aartee
К себе пусть выдвигают претензии

Картина дня

наверх