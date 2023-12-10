10 ДЕКАБРЯ - ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМАЯ «ЗНАМЕНИЕ».

10 декабря (27 ноября по старому стилю) – день Романа, Знамение Пресвятой Богородиц Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминают преподобного Романа Антиохийского, исцеляющего от бесплодия и тяжелых недугов.
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