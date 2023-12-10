Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 731 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина волкова
    Рыба гниёт с с головы, а культура с....В городах России ...
  • Silver Kont
    Сама-то кто? Такая же жидовка, оправдывающая соплеменника? И вечно вы, жиды тухлые, ищите юридические зацепки, когда ...Интернет всё помн...
  • Леонид Руси
    За 25 лет хохлодебилы ничего не создали... только разрушают. Вот, что значит быдло...Фронт ВСУ трещит ...

10 ДЕКАБРЯ - ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМАЯ «ЗНАМЕНИЕ».

10 ДЕКАБРЯ - ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМАЯ «ЗНАМЕНИЕ».

10 декабря (27 ноября по старому стилю) – день Романа, Знамение Пресвятой Богородиц Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминают преподобного Романа Антиохийского, исцеляющего от бесплодия и тяжелых недугов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх