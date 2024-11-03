Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчета ТОС-1А «Солнцепек»

Минобороны России 3 ноября опубликовало кадры боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южной группировки войск при поражении объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии