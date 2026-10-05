Lanterns Finale Solves The Mystery Of Hal's Death And Reveals Another [Spoiler] — Read Recap, And Grade The Episode!

The HBO series makes some major revelations in its season-ending installment. Read our recap, and weigh in!The HBO series makes some major revelations in its season-ending installment.
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