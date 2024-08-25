Российские военные зачищают Курскую область от мародеров из ВСУ

В соцсетях расходятся ролики, которые снимают мародерствующие солдаты ВСУ в Курской области. На кадрах видно, как украинские военнослужащие грабят магазины, глумятся над происходящим, воруют имущество из частных домов.
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