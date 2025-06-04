Опасные абрикосы: в Иркутске выявили партию фруктов с бурой гнилью

Сотрудники Россельхознадзора и специалисты Байкальского филиала Центра карантина растений выявили в партии абрикосов из Узбекистана опасный карантинный объект – бурую монилиозную гниль (Monilinia fructicola), что стало первым подобным случаем за несколько лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии