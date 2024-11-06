Рогов: российская армия ударила по цеху сборки БПЛА на заводе «Мотор Сич» в Запорожье

На заводе собирались авиадвигатели и комплектующие дронов Военнослужащие российской армии ударили по цеху завода «Мотор Сич» в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие беспилотников ВСУ, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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