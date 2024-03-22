Объявлен конкурс на выпуск продовольственной пшеницы из государственных резервов

Агентство материальных резервов, подведомственное МВД, объявляет о проведении конкурса по отбору конечных бенефициаров продовольственной пшеницы из государственных резервов в объеме 22 956 723 тонны с целью обновления резервов, сообщается в пресс-релизе, выпущенном в четверг, 21 марта.