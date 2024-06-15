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Володин заявил, что часть депутатов Верховной рады начали обсуждать мирное предложение Путина по Украине

Володин заявил, что часть депутатов Верховной рады начали обсуждать мирное предложение Путина по Украине

Председатель Госдумы призвал украинских парламентариев осознать, что президент Владимир Зеленский нелегитименПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной рады начали обсуждать мирное предложение президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине.

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