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Тихая эпидемия пришла в Казахстан. В группе особого риска - городская молодёжь

Тихая эпидемия пришла в Казахстан. В группе особого риска - городская молодёжь

Потребление электронных сигарет среди представителей молодого поколения стремительно растёт. По данным Национального центра общественного здравоохранения хотя бы раз употребляли вейпы почти 10% опрошенных школьников в возрасте от 11 до 15 лет.

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