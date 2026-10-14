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Энергетическое перемирие России и Украины, нарушено 14 октября, кем и как

Энергетическое перемирие России и Украины, нарушено 14 октября, кем и как

Энергетическое перемирие России и Украины по состоянию на 14 октября 2026 года нельзя считать подтверждённым двусторонним соглашением.

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