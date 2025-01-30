The Lancet: заболевания почек повышают риск летального исхода от COVID-19

Специалисты Университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Глазго выяснили, что наличие редких заболеваний, бесплодия и патологий почек существенно увеличивает риск летального исхода после COVID-19.
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