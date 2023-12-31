Что изменится в школах в 2024 году

2024 год принесет немало изменений в школьную программу. В расписании уроков появится новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и вернется труд, на уроках которого девочкам расскажут, как варить борщ, а мальчиков научат чинить табуреты.
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