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Несекретные материалы

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Кривой Рог накрыло облаком ядовитого дыма

Кривой Рог накрыло облаком ядовитого дыма

На заводе произошло аварийное отключение производственных мощностей из-за отключения электричества.Вот как объяснили ЧП на коксохимзаводе:"Сегодня около 5:00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы.

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