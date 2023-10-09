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Закон, порядок, государство

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Воздушные суда ЛМС-901 "Байкал" свяжут Октябрьский район ЕАО с Хабаровском 

Воздушные суда ЛМС-901 "Байкал" свяжут Октябрьский район ЕАО с Хабаровском 

Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам реализации проекта ЛМС-901 "Байкал" на Дальнем Востоке и его поставок для АО Авиакомпания "Аврора", передает ИА ЕАОMedia.

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