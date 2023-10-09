Воздушные суда ЛМС-901 "Байкал" свяжут Октябрьский район ЕАО с Хабаровском 

Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам реализации проекта ЛМС-901 "Байкал" на Дальнем Востоке и его поставок для АО Авиакомпания "Аврора", передает ИА ЕАОMedia.