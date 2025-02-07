Владимир Корнилов: НАТО обсуждает, как защищать Гренландию от американцев, пока Дания открывает перед ними двери

Как НАТО планирует защищать Гренландию от американцев? Почему датский парламент готов допустить расширение прав американских военных в Дании? Что за контраст в подходе к американцам между обсуждениями в НАТО и в датском парламенте? Самое забавное в новости о том, что НАТО обсуждает, как будет защищать Гренландию от американцев, — то, что в это же время датский парламент готов принять решение о резком расширении прав американских военных на территории самой Дании и освобождении их от преследования, если они совершат преступление в этой стране.