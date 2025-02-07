GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Был  не плохой ,обаятельный, умеющий быть смешным актёр.Не могу постигнуть : зачем , ЗАЧЕМ ему было надо угробить сво...Александр Дубинск...
  • tsan tsan
    Какие уступки ?Анатолий Шарий: Т...
  • Eduard
    Именно!Его вообще поддерживать не за что если подкупом только,Наталья Хорошевск...

Владимир Корнилов: НАТО обсуждает, как защищать Гренландию от американцев, пока Дания открывает перед ними двери

Владимир Корнилов: НАТО обсуждает, как защищать Гренландию от американцев, пока Дания открывает перед ними двери

Как НАТО планирует защищать Гренландию от американцев? Почему датский парламент готов допустить расширение прав американских военных в Дании? Что за контраст в подходе к американцам между обсуждениями в НАТО и в датском парламенте? Самое забавное в новости о том, что НАТО обсуждает, как будет защищать Гренландию от американцев, — то, что в это же время датский парламент готов принять решение о резком расширении прав американских военных на территории самой Дании и освобождении их от преследования, если они совершат преступление в этой стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх