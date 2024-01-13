Кенийцы потеснят граждан России на рынке труда: Едут 10 тысяч человек. И это - первая партия

Кения намерена отправить в Россию для трудоустройства около десяти тысяч африканцев.По словам официального представителя Государственной палаты Кении Хусейна Мохамеда, двусторонние соглашения, согласно которым кенийцев ждут порядка 310 000 рабочих мест за границей, были подписаны с четырьмя странами.