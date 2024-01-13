Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Всех предал или еще не всех?США пошли на попя...
  • Олег Тимофеев
    Все как в Афганистане .США шлют плохой с...
  • Олег Тимофеев
    С логистикой у них проблемы а через них и много разных других. Надо чаще ставить дымы снарядов еще больше будут расхо...Американские "кас...

Кенийцы потеснят граждан России на рынке труда: Едут 10 тысяч человек. И это - первая партия

Кенийцы потеснят граждан России на рынке труда: Едут 10 тысяч человек. И это - первая партия

Кения намерена отправить в Россию для трудоустройства около десяти тысяч африканцев.По словам официального представителя Государственной палаты Кении Хусейна Мохамеда, двусторонние соглашения, согласно которым кенийцев ждут порядка 310 000 рабочих мест за границей, были подписаны с четырьмя странами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх