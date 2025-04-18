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Овечкин забил гол в матче против «Питтсбурга», обновив снайперский рекорд в НХЛ

Овечкин забил гол в матче против «Питтсбурга», обновив снайперский рекорд в НХЛ

Капитан «Вашингтона Кэпиталз» и российский форвард Александр Овечкин забил гол в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга», обновив свой рекорд по забитым шайбам в регулярных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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