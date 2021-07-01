Пакистан хочет добиться цивилизованных отношений с США

Пакистанские трансгендеры получат финансовую помощь от государства; США отправит в Пакистан 2,5 миллиона доз вакцины Moderna; правительство Имрана Хана ставит задачу продвижения «мягкого образа» страны перед кинематографистами; хлопковая промышленность страны не готова к угрозе изменения климата; Исламабад утверждает, что США и Запад оказывают на него давление из-за связей с Китаем; Всемирный банк предоставил Пакистану кредит для развития проектов по чистой энергетике — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».