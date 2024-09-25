Дядя отравившихся под Красноярском детей объяснил неправдоподобность версии с дихлофосом

Дядя отравившихся под Красноярском детей: после дихлофоса семья проветрила дом Дихлофос не мог стать причиной трагедии в поселке Красная Сопка Красноярского края, где после ужина отравилась семья Виноградовых из шести человек, так как после использования этого химиката дом проветрили.