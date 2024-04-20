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Городской конкурс работ исследовательского характера ´Первые шаги´.

Городской конкурс работ исследовательского характера ´Первые шаги´.

13.04.2024 учащиеся I ´Б´ класса государственного учреждения образования ´Средняя школа №6 г. Бобруйска´ Курик Арина и Рекша Артём приняли участие в городском конкурсе работ исследовательского характера ´ Первые шаги´.

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