Городской конкурс работ исследовательского характера ´Первые шаги´.

13.04.2024 учащиеся I ´Б´ класса государственного учреждения образования ´Средняя школа №6 г. Бобруйска´ Курик Арина и Рекша Артём приняли участие в городском конкурсе работ исследовательского характера ´ Первые шаги´.
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