Оккупация в законе. Париж и Лондон пишут план отправки на Украину совместных экспедиционных сил

Financial Times опубличила информацию, что Великобритания и Франция разрабатывают план размещения на Украине «сил успокоения» (reassurance), в которые будут входить небольшое число сухопутных войск большое количество авиации – чтобы иметь возможность «наказывать Россию в случае нарушения возможного перемирия».
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